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НовостиПолитика29 октября 2022 9:17

Сенатор Людмила Нарусова опровергла слухи об уходе из Совета Федерации

Политик назвала сообщения об этом фейками
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Людмила Нарусова

Людмила Нарусова

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сенатор от Тувы Людмила Нарусова опровергла слухи о своем уходе из Совета Федерации России. Ее слова приводит РИА Новости в субботу, 29 октября 2022 года.

По ее словам, соответствующие сообщения в социальных сетях являются фейками.

"Это фейк, фейки я не комментирую", - заявила Людмила Нарусова, отвечая на вопрос о слухах, что она якобы может покинуть должность на следующей неделе.

Напомним, бывшего вице-губернатора Кубани Александра Трембицкого назначили сенатором в Совет Федерации от региона. Кандидатуру единогласно выбрали 68 депутатов. Об этом сообщает "КП-Краснодар".

Как ранее писал сайт KP.RU, накануне в центре Москвы заметили скопление военной техники. У здания Совфеда видели большое количество военных с оружием и боевые машины пехоты. Это объяснили плановыми учениями Федеральной службы охраны.