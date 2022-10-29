Сенатор Людмила Нарусова опровергла слухи об уходе из Совета Федерации

Людмила Нарусова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сенатор от Тувы Людмила Нарусова опровергла слухи о своем уходе из Совета Федерации России. Ее слова приводит РИА Новости в субботу, 29 октября 2022 года.

По ее словам, соответствующие сообщения в социальных сетях являются фейками.

"Это фейк, фейки я не комментирую", - заявила Людмила Нарусова, отвечая на вопрос о слухах, что она якобы может покинуть должность на следующей неделе.

Напомним, бывшего вице-губернатора Кубани Александра Трембицкого назначили сенатором в Совет Федерации от региона. Кандидатуру единогласно выбрали 68 депутатов. Об этом сообщает "КП-Краснодар".

Как ранее писал сайт KP.RU, накануне в центре Москвы заметили скопление военной техники. У здания Совфеда видели большое количество военных с оружием и боевые машины пехоты. Это объяснили плановыми учениями Федеральной службы охраны.