Три жительницы Ямала вошли в число победителей конкурса «Большая перемена»

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В торжественном закрытии финала Всероссийского конкурса "Большая перемена" среди старшеклассников приняли участие глава Ямала Дмитрий Артюхов, первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко, министр просвещения РФ Сергей Кравцов и глава Росмолодежи Ксения Разуваева. Церемония состоялась в Крыму в лагере «Артек».

«Благодаря «Большой перемене» вы много ездите по стране, для вас создана замечательная программа, когда вы на поезде проезжаете через всю страну. Я очень хочу, чтобы вы познакомились с нашим Севером. Ребята в этом году уже ездили, увидели, где добывается энергия, ледоколы ломают льды Ледовитого океана. Теперь я приглашаю всех вас - мы еще больше участников свозим на Ямал, чтобы вы могли увидеть, как прекрасна наша страна», – обратился Дмитрий Артюхов к финалистам конкурса во время церемонии.

Дмитрий Артюхов также пояснил, что экскурсионная поездка запланирована на весну следующего года. Сто школьников со всей страны отправятся в захватывающее путешествие на Ямбургское месторождение, в вахтовый посёлок ООО «Газпром добыча Ямбург». Здесь ребята своими глазами увидят, как устроено Ямбургское нефтегазоконденсатное месторождение. По запасам разведанных ископаемых эту подземную кладовую относят к классу супергигантских месторождений. Школьники также получат уникальную возможность узнать, как живут и работают ямальские газовики. В рамках культурной программы финалисты познакомятся с укладом жизни и традициями коренных народов Севера.

В этом году победителями «старшего» финала стали 600 учащихся со всей России. В поездку на Ямал отправятся сто школьников, которые пройдут специальный отбор. 34 человека уже сдали «зачет» досрочно. Это стало подарком губернатора Ямала участникам мотивационного состязания. На встрече, которую провели Сергей Кириенко, Дмитрий Артюхов и Ксения Разуваева, ребята рассказали о своем видении развития общероссийского движения детей и молодежи, создания новых возможностей для участников и наставников конкурса “Большая перемена”.

Дмитрий Артюхов отдельно встретился финалистами конкурса – жителями Ямала. Три северянки Анастасия Осинкина, Айгуль Арсланбекова и Полина Лиман стали победителями и получили премии по миллиону рублей на получение образование. Мария Гнатив, Марьям Раджабова, Тамара Рыбалкина, Алина Миллер – вошли в число призеров. Девушки отправятся в тур по программе «Больше, чем путешествие». Во время встречи с губернатором ребята рассказали о проектах, с которыми они участвовали в конкурсе, и о своих дальнейших планах в учебе.

НАША СПРАВКА:

Всероссийский конкурс «Большая перемена» проходит с 2020 года. В нынешнем году в творческих состязаниях участвуют почти четыре миллиона школьников и студентов учреждений среднего профессионального образования из всех регионов России. Основной критерий отбора для участия в конкурсе - навыки, которые необходимы учащимся для успешной самореализации. К ним относятся умение налаживать коммуникации и использовать нестандартные воплощения сложных ситуаций. Конкурс проходит по 12 тематическим направлениям: экология, среда обитания, историческая память, новые медиа, искусство и творчество, здоровый образ жизни, наука и технологии, добро, новое образование, предпринимательство и гражданская безопасность, а также путешествия и туризм.