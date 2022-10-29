Кадыров сообщил, что бойцы из Чечни контролируют 1200 километров линии фронта в зоне СВО

Рамзан Кадыров сделал важное заявление о ходе специальной военной операции РФ на Украине Фото: из соцсетей

Глава Чечни Рамзан Кадыров публично заявил о том, что в настоящее время чеченские бойцы контролируют порядка 1,2 тысячи километров линии фронта в зоне проведения специальной военной операции РФ на Украине. Соответствующее заявление он сделал в своем официальном телеграм-канале.

"В авангарде сражений находятся почти 10 тысяч истинных сынов чеченского народа. Только из Грозного каждую неделю к ним направляются дополнительные отряды бойцов, самое минимальное количество которых составляет 200 человек", - подчеркнул чеченский лидер.

Ранее заслуги Кадырова и бойцов из Чечни в проведении СВО на Украине публично отметили в Кремле.

В частности, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кадыров вправе давать свои оценки ходу военной спецоперации РФ. Он уточнил, что Чеченская республика уже внесла большой вклад в СВО и продолжает вносить его и по сей день. При этом Песков призвал Кадырова постараться воздерживаться от эмоций, комментируя ситуацию на фронте.