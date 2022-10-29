В постпредстве РФ при ООН заявили, что Киев пытается добиться прямого вступления НАТО и США в конфликт

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сделал важное заявление о целях антироссийских провокаций Киева Фото: REUTERS

Украинские власти пытаются спланировать и организовать различные провокации, чтобы добиться вступления США и НАТО в прямой военный конфликт с Россией.

С соответствующим публичным заявлением 29 октября 2022 года выступил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский (его слова, сказанные в разговоре с журналистами телеканала РЕН ТВ, приводятся на официальном сайте постпредства России при Организации объединенных наций).

"Иных шансов каким-то образом помешать выполнению целей специальной военной операции у Киева нет. Только благодаря "войне по доверенности" Киеву сейчас удаётся сдерживать ситуацию, и они понимают, что лучший выход для них - это прямая вовлечённость НАТО и США", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.

По словам Полянского, именно с желанием киевского режима добиться вступления НАТО и США в конфликт и связана подготовка Украиной масштабной провокации с использованием "грязной бомбы".

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" публично сообщил о том, что он лично попросил министра обороны страны Сергея Шойгу по телефоны предупредить своих зарубежных коллег о намерении Киева устроить провокацию с использованием "грязной бомбы".