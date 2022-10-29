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НовостиОбщество29 октября 2022 10:06

Движение поездов между Кишиневом и Киевом возобновят после 20-летнего перерыва

Первый состав отправится в путь 6 ноября 2022 года
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Столицы Молдавии и Украины свяжет пассажирское железнодорожное сообщение

Столицы Молдавии и Украины свяжет пассажирское железнодорожное сообщение

Фото: ru.wikipedia.org

Пассажирские поезда начнут курсировать между Кишиневом и Киевом впервые за 20 лет. Об этом сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну в субботу, 29 октября 2022 года.

"С 6 ноября 2022 года железнодорожный маршрут Кишинев - Киев возобновит работу, - написал Спыну в своем телеграм-канале. - Поезда будут отправляться на Украину три раза в неделю".

По его словам, каждый такой поезд вмещает 280 пассажиров.

Как ранее писал сайт KP.RU, на Украине начался перевод железнодорожного движения на тепловозную тягу. По информации компании "Укржелдорога" это связано с дефицитом электроэнергии в стране.

Причиной дефицита электричества на Украине стали массированные ракетные удары Вооруженных сил РФ по критической энергетической инфраструктуре страны.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Украине срочно требуются поставки с Запада одеял и генераторов, иначе жители страны могут "замерзнуть на смерть".