Минтранс РФ предупредил о возможном затруднении движения транспорта на Крымском мосту

Крымский мост Фото: Юлия МАРКИНА

Движение автомобилей по Крымскому мосту в субботу, 29 октября 2022 года, может быть затруднено. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.

В ведомстве уточнили, что кратковременные затруднения возможны в направлении Краснодарского края. Это связано с проведением ремонтных работ, которые планируется завершить до 17:00 по московскому времени.

Как ранее писал сайт KP.RU, председатель правительства России Марат Хуснуллин заявил, что на ремонт Крымского моста поставили весь объем необходимых конструкций. Общий вес металлических фрагментов составляет 1218 тонн.

По его словам, также расширены рабочие бригады. Ремонтом переправы занимается до 450 человек. Кроме того, для восстановления Крымского моста задействовали 45 единиц техники.

Напомним, правительство РФ утвердило единственного подрядчика на ремонт крымского моста. Им назначен ООО “Нижнеангарсктрансстрой". Согласно информации на портале нормативно-правовых актов, исполнитель обязан завершить работы по восстановлению к 1 июля 2023 года.