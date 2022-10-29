Американский офицер Дэвис потребовал объяснить отправку войск США в Европу

Американский офицер требует объяснить размещение большого числа американских солдат в Европе Фото: REUTERS

Подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис потребовал от Белого дома объяснений по поводу отправки 100 тысяч американских солдат в Европу. Соответствующее заявление офицер сделал в статье для издания 19FortyFive.

Отставной военнослужащий подчеркнул, что такие действия идут в разрез с интересами национальной безопасности Соединенных Штатов.

"В конфликте между граничащими государствами России и Украины нет ничего, что угрожало бы нашей национальной безопасности", - аргументировал Дэвис.

По его словам, отправка американских войск лишь только ведет к эскалации конфликта и создает угрозу ядерной войны.

Напомним, бывший работник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс уверен, что Вооруженные силы России "порвут в клочья" элитную американскую 101-ю дивизию воздушно-десантных войск "Кричащие орлы", если ее перебросят на Украину.

Как ранее писал сайт KP.RU, американский экономист Нуриэль Рубини выразил мнение, что Третья мировая война уже фактически началась. К такому выводу эксперт пришел на основании сообщений средств массовой информации об острых противоречиях ведущих держав, в том числе ядерных.