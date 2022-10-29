Китайцам понравился анекдот Путина о страдающих немцах

Владимир Путин Фото: REUTERS

Жители Китая высоко оценили анекдот о страдающих немцах, который рассказал президент России Владимир Путин в ходе выступления в дискуссионном клубе "Валдай".

"Семья. Сын спрашивает у папы: "Папа, почему так холодно?". Отец отвечает: "Потому что Россия напала на Украину". Ребенок спрашивает: "А мы здесь при чем?". — "А мы ввели санкции против русских". — "Зачем?". — "Чтобы им было плохо". — "А мы что, русские?", - поделился Путин юмористическим творением, услышанным им от знакомого из Германии.

Читатели китайского портала "Гуанча" признали, что анекдот не только смешной, но правдивый, ведь действительно от санкций больше страдает Европа, нежели Россия.

А некоторые китайцы продемонстрировали собственное чувство юмора, на ходу придумывая шутки о замерзающих европейцах. Один из них пошутил, что в этот раз немцы решили добровольно замерзнуть дома, не доезжая до Сталинграда.

Другой комментатор предложил повернуть беседу отца с ребенком в сторону темы покупки дорогого американского сжиженного природного газа вместо дешевого российского.

Как ранее писал сайт KP.RU, стоимость газа из Соединенных Штатов взволновала даже немецких чиновников, которые поддерживали антироссийские санкции. Так, глава минэкономики ФРГ Роберт Хабек намекнул, что Вашингтон заинтересован в дальнейшем росте цен на энергоносители.

"Некоторые страны, в том числе дружественные ФРГ, добиваются астрономических цен на газ", - заявил Хабек.

Чтобы не было сомнений, кто эти "некоторые дружественные", он призвал Соединенные Штаты проявить солидарность в стремлении сдержать цены на газ. И даже упрекнул: "Вашингтон обратился к нам, когда цены на нефть выросли. В результате была высвобождена нефть из национальных резервов в Европе".