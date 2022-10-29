Беспилотники ВСУ напали на корабли, обеспечивающие безопасность "зернового коридора"

Атака направлена против кораблей Черноморского флота, обеспечивающих безопасность зернового коридора. Фото: архив "КП-Севастополь"

Атака украинских беспилотников в Севастополе была направлена против кораблей Черноморского флота, которые обеспечивают безопасность "зернового коридора". Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны России в субботу, 29 октября 2022 года.

"Подвергшиеся террористической атаке корабли Черноморского флота, задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора" в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

В атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников. Все они уничтожены, уточнили в министерстве.

Как ранее писал сайт KP.RU, атака беспилотников на Севастополь готовилась при участии специалистов из Британии. По данным Минобороны, участвовавшие во враждебном акте британцы находились в городе Очаков.

Напомним, "зерновая сделка" была подписана в Стамбуле 22 июля 2022 года при участии России, Украины, Турции и ООН. Срок ее действия истекает в ноябре текущего года. В Организации объединенных наций полагают, что заключенное соглашение о вывозе зерна из украинских портов может стать шагом на пути к миру между Киевом и Москвой. Так, генсек ООН Антониу Гутерриш публично сообщал, что верит в продление сделки и ее успешную реализацию.