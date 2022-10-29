Актер Нового театра Павел Устинов попал под мобилизацию

Павел Устинов. Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Актер Нового театра Павел Устинов призван в российскую армию по мобилизации. Об этом сообщается на странице культурного учреждения в социальной сети "ВКонтакте".

Артист проходит стандартную подготовку перед отправкой в район специальной военной операции. Занятия ведутся по широкому спектру – от тактических передвижений до гранатометания.

По словам Устинова, он осознает свой гражданский долг перед Родиной и близкими людьми, "которые могут оказаться в большой опасности, если бездействовать". Актер добавил, что мобилизован вслед за своим братом.

"Мы – граждане нашей страны, у которой, как и у других стран, есть свои проблемы, - подчеркнул Устинов. - Целостность территорий должна быть в сохранности, и если стране для этого понадобились дополнительные силы, то другого выхода быть не может".

Напомним, несколько лет назад Николай Устинов оказался фигурантом уголовного дела за насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов. Судили артиста по статье "Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для его здоровья".

В поддержку актера, который был приговорен к 3,5 годам колонии за то, что вывихнул плечо сотруднику Росгвардии на несанкционированном митинге в столице, выступила московская интеллигенция – за Устинова вступились артисты и худруки театров. В итоге артисту изменили приговор на один год лишения свободы условно.