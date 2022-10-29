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НовостиПолитика29 октября 2022 12:13

Российские военные отразили пять атак ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Уничтожено свыше 60 боевиков
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Российские военные отразили пять атак ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Российские военные отразили пять атак ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские военные отбили атаки украинских воинских формирований в Херсонской области, уничтожены свыше 60 боевиков, сообщило сегодня, 28 октября, Минобороны РФ.

"На Николаево-Криворожском направлении ВС Украины предприняли пять атак ротными тактическими группами… В результате огневого поражения и успешных действий российских подразделений противник был отброшен на исходные позиции. Уничтожены свыше 60 украинских военнослужащих, 17 боевых бронированных машин и двенадцать автомобилей", - уточнили в ведомстве.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 октября 2022 года можно прочитать здесь.