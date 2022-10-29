В Минобороны Великобритании отрицают причастность к подрыву "Северных потоков"

Военные Великобритании сообщили о своей непричастности к теракту на "Северных потоках" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В министерстве обороны Великобритании утверждают, что военнослужащие Вооруженных сил Соединенного Королевства "не имеют никакого отношения" к подрыву газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

При этом, по версии Минобороны РФ, именно британские военные имеют непосредственное отношение к организации и осуществлению данного акта международного терроризма.

Между тем, в официальном заявлении британского военного ведомства, которое опубликовано в аккаунте министерства в сети микроблогов Twitter, сообщается о том, что вышеупомянутое заявление Минобороны РФ якобы является "выдумкой" и никакого отношения к реальности не имеет и иметь не может. Никаких доказательств своих слов британское Минобороны не привело.

Ранее президент РФ Владимир Путин публично сообщил о том, что к теракту на российских газопровода причастных "англосаксы". По словам российского лидера, фактически они уже перешли к прямому и циничному уничтожению единой общееропейской энергетической инфраструктуры.

О том, что осуществление подрыва газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" могло быть выгодно Западу (и, в частности, Великобритании) также открыто заявляли секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

При этом, по данным Минобороны России, Военно-морские силы Великобритании причастны не только к теракту на газопроводах, но и к масштабной атаке на корабли Черноморского флота РФ.