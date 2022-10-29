Захарова сообщила, что Москва поднимет в Совбезе ООН тему вовлеченности Британии в теракты против РФ

Мария Захарова заявила, что РФ будет "на всех площадках" заявлять о причастности британских военных к терактам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия будет поднимать на всех крупнейших международных площадках тему причастности Великобритании к осуществлению терактов - подрыва газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", а также атаке на российские военные корабли Черноморского флота. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В частности, по словам представителя российского внешнеполитического ведомства, Москва обязательно поднимет данный вопрос на заседании Совета безопасности ООН.

"Российская сторона намерена привлечь внимание мирового сообщества, в том числе на площадке СБ ООН, к серии терактов, совершённых в отношении Российской Федерации в Чёрном и Балтийском морях, включая вовлечённость в них Британии", - отмечается в публикации, размещенной в официальном телеграм-канале Захаровой.

Ранее с официальными обвинениями в адрес британских военных выступили в Минобороны России. По информации ведомства Сергея Шойгу, Военно-морские силы Великобритании имеют прямое отношение к организации и проведению теракта на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".Кроме того, 29 октября это же подразделение британских ВМС якобы напрямую участвовало в масштабной атаке на корабли Черноморского флота РФ.

Как поясняют в российском Минобороны, данное подразделение британских ВМС в настоящее время дислоцировано в городе Очаков, который расположен в Николаевской области Украины.