Бузова приехала в Донецк для помощи волонтерам

Ольга Бузова Фото: Иван МАКЕЕВ

Телеведущая Ольга Бузова приехала в Донецк, об этом сообщает Телеграм-канал “Комсомольской правды”.

На опубликованных кадрах видно, как Бузова принимает коробки с гуманитарной помощью из грузовика и передает их волонтерам. В соцсетях певица о своей поездке в Донецк ничего не сообщала и никогда ранее не освещала там политические темы и свое отношение к ситуации.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 октября 2022 года можно прочитать здесь.

Ранее Ольга Бузова сделала неожиданное признание на Summer Fest 2022 в Екатеринбурге.