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НовостиЭкономика29 октября 2022 14:37

Россия намерена бесплатно поставить бедным странам мира до 500 тысяч тонн зерна

С официальным заявлением об этом выступил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев
Александр КИСЛОВ
Россия намерена безвозмездно поставить порядка 500 тысяч тонн зерна бедным странам мира

Россия намерена безвозмездно поставить порядка 500 тысяч тонн зерна бедным странам мира

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия собирается помочь бедным странам мира, страдающим от острой нехватки продовольствия. С соответствующим официальным заявлением выступил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

По его словам, вся необходимая помощь будет оказана Москвой бедным странам в течение ближайших четырех месяцев. В частности, Россия собирается направить нуждающимся государствам около 500 тысяч тонн зерна.

При этом, по информации Патрушева, все поставки зерна бедным странам будут осуществляться РФ на безвозмездной основе (то есть, бесплатно).

"Россия в ближайшие 4 месяца готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых", - цитирует главу Минсельхоза РФ информагентство РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин публично возмутился тем, что беднейшим странам планеты не отдают застрявшие в портах удобрения из РФ. Российский лидер подчеркнул, что все эти удобрения Москва готова передать бедным странам абсолютно бесплатно, поэтому аргумент о том, что России якобы нельзя давать зарабатывать на продаже удобрений в данном случае будет абсолютно неприменим. Путин также подчеркнул, что надеется на то, что в ближайшее время данная ситуация каким-либо образом изменится.