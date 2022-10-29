Россия намерена бесплатно поставить бедным странам мира до 500 тысяч тонн зерна

Россия намерена безвозмездно поставить порядка 500 тысяч тонн зерна бедным странам мира Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия собирается помочь бедным странам мира, страдающим от острой нехватки продовольствия. С соответствующим официальным заявлением выступил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

По его словам, вся необходимая помощь будет оказана Москвой бедным странам в течение ближайших четырех месяцев. В частности, Россия собирается направить нуждающимся государствам около 500 тысяч тонн зерна.

При этом, по информации Патрушева, все поставки зерна бедным странам будут осуществляться РФ на безвозмездной основе (то есть, бесплатно).

"Россия в ближайшие 4 месяца готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых", - цитирует главу Минсельхоза РФ информагентство РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин публично возмутился тем, что беднейшим странам планеты не отдают застрявшие в портах удобрения из РФ. Российский лидер подчеркнул, что все эти удобрения Москва готова передать бедным странам абсолютно бесплатно, поэтому аргумент о том, что России якобы нельзя давать зарабатывать на продаже удобрений в данном случае будет абсолютно неприменим. Путин также подчеркнул, что надеется на то, что в ближайшее время данная ситуация каким-либо образом изменится.