Владимир Соловьев переизбран главой Союза журналистов России на второй срок

Владимир Соловьев

Делегаты XIII съезда Союза журналистов России (СЖР) избрали главой объединения Владимира Соловьева, сообщило сегодня, 29 октября, РИА Новости.

Как уточняет агентство, Соловьев избран главой СЖР на второй срок единогласным решением. На первый срок его выбрали на XII съезде Союза 25 ноября 2017 года.

Ранее Владимир Соловьев заявил, что учить молодежь надо на примерах настоящего служения Родине и профессии.

Также ранее сайт KP.RU писал, что 23 июня в Луганскую народную республику приехали из Москвы 16 столичных, и не только, мастеров пера, чтобы провести первый образовательный форум за пределами России “Журналистика без границ”.

На вопросы ведущих Радио “Комсомольская правда” об участии журналистов в этом форуме ответил председатель Союза Журналистов России Владимир Соловьев. Он отметил, что Союз журналистов традиционно проводит образовательные форумы по всей стране. Такая форма очень нравится коллегам на местах, поэтому что-то подобное было решено продемонстрировать впервые за пределами страны, в Луганской республике, отметил он.