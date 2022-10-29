В Совфеде РФ назвали Великобританию пособницей террористов

Британия стала настоящим "государством-спонсором терроризма", заявляют в Совете Федерации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Совете Федерации РФ считают, что Великобритания в настоящее время является "настоящей пособницей террористов". С соответствующим публичным заявлением выступила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

По ее словам, оказывать содействие террористической деятельности Лондон начал после того, как стал оказывать военную поддержку Украине.

Ковитиди считает, что подобные действия Великобритании являются крайне недопустимыми и позорными, ведь фактически одна из самых влиятельных мировых держав оказывается напрямую вовлечена в организацию и проведение терактов.

"Что касается РФ, мы не испытываем никаких иллюзий, понимаем, что сегодня англо-американцы вступили фактически на путь жесткого противостояния [с Россией]. От экономического, санкционного давления они перешли к пособничеству и финансированию терроризма", - цитирует сенатора информационное агентство ТАСС.

Ранее Минобороны РФ официально заявило о том, что Военно-морские силы Великобритании напрямую причастны к терактам на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", а также к масштабной атаке на корабли российского Черноморского флота, произошедшей 29 октября 2022 года.