Минобороны США разместило заказ на автоматы АК-74 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минобороны США планирует закупить автоматы АК-74 с патронами калибра 5,45 миллиметра или его копий, об этом сообщается на информационной странице заказа на портале SAM.gov.

В требованиях говорится, что командование по контрактам сухопутных войск в Нью-Джерси занято поиском потенциальных поставщиков автоматов Калашникова типа АК-74 и аксессуаров для него,при этом не указывается, для каких целей и как будет применяться данное оружие.

Также отмечается, что основной приоритет отдается автоматам из Румынии (md.86), России (АК-74) и Германии (MPi AK74), причем для заказа подходят не все похожие на российское оружие модели.

Ранее Минобороны России предупредило, что США с НАТО готовит на Украине провокации с ядерным, химическим и биооружием.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 октября 2022 года можно прочитать здесь.