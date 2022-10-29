Россия прорабатывает практические шаги в связи с причастностью Британии к подготовке теракта в Черном море

РФ готов осуществить практические шаги, чтобы пресечь террористическую деятельность Великобритании Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия активно прорабатывает практические шаги в связи с причастностью британских специалистов к подготовке теракта в Чёрном море. С соответствующим официальным заявлением выступило министерство иностранных дел РФ.

Как отмечала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, Москва намерена в самое ближайшее время поднять вопрос об участии Лондона в террористической деятельности в отношении РФ на площадке Совета безопасности Организации объединенных наций.

Минобороны РФ 29 октября 2022 года сообщило о том, что британские военные, дислоцированные в украинском городе Очаков (Николаевская область), напрямую причастны к атаке на корабли российского Черноморского флота. Также это же воинское подразделение ВМС Великобритании, по информации военного ведомства РФ, причастно и к подрыву газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Ранее в Совете Федерации РФ публично назвали Великобританию "пособницей террористов". С таким громким публичным заявлением выступила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. По ее мнению, Британия встала на путь террористической деятельности после того, как начала оказывать активную военную поддержку украинскому националистическому режиму.