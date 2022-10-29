Названы самые востребованные направления путешествий в ноябре на автобусе и поезде
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал, куда россияне планируют отправиться на ноябрьские праздники на автобусе и поезде.
Куда планируют ехать на поездах:
Санкт-Петербург - 39%,
Москву - 23,5%,
Сочи - 5,2%,
Минеральные Воды - 2,2%,
Казань - 1,9%,
Уфа - 1,5%,
Краснодар - 1,3%,
Екатеринбург - 1,2%,
Нижний Новгород - 1%,
Самара - 0,9%.
Самые востребованные направления на автобусе:
Москва - 12,5%,
Санкт-Петербург - 4,8%,
Ростов-на-Дону - 3,5%,
Казань — 3%,
Краснодар — 2,9%,
Нижний Новгород — 1,9%,
Сочи — 1,8%,
Волгоград - 1,7%,
Томска - 1,6%,
Воронежа - 1,5%.
Самые популярные направления в ноябре при поездке на поезде - нижний Новгород, туда средняя стоимость билета составляет 1050 рублей. Поездка в Санкт-Петербург обойдется в 1 150 рублей, а в Казань 1 400 рублей.
Среди путешествий на автобусе самыми бюджетными будут Воронеж, Нижний Новгород и Томск. Билеты туда обходятся в 1 200, 1 400 и 1 500 рублей соответственно, пишет "Газета.Ru".
На следующей неделе у работающих россиян будет на один выходной больше, в связи с празднованием в России праздника Дня народного единства, который выпадает на пятницу, 4 ноября, пишет газета "Известия".
А тем временем, депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести 50%-ную скидку на проезд по платным трассам в новогодние праздники. Это связано с тем, из-за высокой стоимости проезда часть граждан предпочитают использовать бесплатные дороги, что отражается на безопасности движения, особенно в зимнее время, пишет RT.