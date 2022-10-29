Названы самые востребованные направления путешествий в ноябре на автобусе и поезде Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал, куда россияне планируют отправиться на ноябрьские праздники на автобусе и поезде.

Куда планируют ехать на поездах:

Санкт-Петербург - 39%,

Москву - 23,5%,

Сочи - 5,2%,

Минеральные Воды - 2,2%,

Казань - 1,9%,

Уфа - 1,5%,

Краснодар - 1,3%,

Екатеринбург - 1,2%,

Нижний Новгород - 1%,

Самара - 0,9%.

Самые востребованные направления на автобусе:

Москва - 12,5%,

Санкт-Петербург - 4,8%,

Ростов-на-Дону - 3,5%,

Казань — 3%,

Краснодар — 2,9%,

Нижний Новгород — 1,9%,

Сочи — 1,8%,

Волгоград - 1,7%,

Томска - 1,6%,

Воронежа - 1,5%.

Самые популярные направления в ноябре при поездке на поезде - нижний Новгород, туда средняя стоимость билета составляет 1050 рублей. Поездка в Санкт-Петербург обойдется в 1 150 рублей, а в Казань 1 400 рублей.

Среди путешествий на автобусе самыми бюджетными будут Воронеж, Нижний Новгород и Томск. Билеты туда обходятся в 1 200, 1 400 и 1 500 рублей соответственно, пишет "Газета.Ru".

На следующей неделе у работающих россиян будет на один выходной больше, в связи с празднованием в России праздника Дня народного единства, который выпадает на пятницу, 4 ноября, пишет газета "Известия".

А тем временем, депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести 50%-ную скидку на проезд по платным трассам в новогодние праздники. Это связано с тем, из-за высокой стоимости проезда часть граждан предпочитают использовать бесплатные дороги, что отражается на безопасности движения, особенно в зимнее время, пишет RT.