Методист дала советы, которые помогут организовать домашнее обучение школьника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нина Мушта, руководитель отдела методики преподавания образовательной компании MAXIMUM Education дала советы, как организовать домашнее обучение ребенка

В первую очередь нужно оценить силы родителя, сможет ли он взять на себя все сложности по обучению. Кто-то привлекает репетиторов, кто-то прибегает к помощи педагогов на образовательных курсах либо занимается с ребенком сам. Но важное условие – это контроль, если нет системы, то образовательный процесс будет нарушен.

- Если вы хотите систематизировать процесс, можно попробовать заниматься в формате модульного обучения. Например, одну изучается русский язык, вторую – математика, - говорит эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Если все таки вам ближе урочная система, то нужно составить расписание на неделю и четко ему следовать, чередовать и дополнять. Чтобы понимать, насколько успешны занятия, нужно проводить контрольные работы.

В первые месяцы усваивать весь материал будет непросто, поэтому не сердитесь, если ребенок одолел 50-7-% от положенного. Не проявляйте излишнюю требовательность, чтобы не отбить желание учиться.

Важно не нервничать и не сердиться, терпеливо объяснять темы и отвечать на вопросы.

- Будьте готовы к тому, что ребенку может быть непонятна тема, он может нервничать, отвлекаться и не успевать. Задавайте свой темп, который может отличаться от школьного. А если тема непонятна, то останавливайтесь и разбирайте ее детально, - рекомендует методист.

Несомненным плюсом семейного образования является тот факт, что родители могут делать упор на наклонности ребенка. Если он интересуется географией, то уделяйте предмету больше внимания, перераспределяйте нагрузки.

Между тем, средства материнского капитала теперь можно будет направить на образовательные услуги, если они оказаны индивидуальными предпринимателями. В частности, родители смогут оплатить негосударственный детский сад или школу, а также работу репетитора, пишет RT.

А тем временем, в школах предлагают ввести обязательные тесты на наркотики. Подобные предложения на фоне пугающих масштабов наркотизации несовершеннолетних и роста смертности подростков от психоактивных веществ далеко не единичны. Но пока отбор анализов и устные расспросы психологов об отношении подростка к наркотикам — дело добровольное, пишет газета "Известия".