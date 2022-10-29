Исследование ВШЭ показало, что наиболее комфортная территории для проживания в России сократилась в пять раз Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Исследователи из НИУ ВШЭ сообщили о сокращении в России комфортной территории для проживания. Это произошло из-за климатических изменений, в итоге доля наиболее благоприятной зоны комфортности в России уменьшилась в пять раз по сравнению с поздним советским периодом (1961–1990 годы).

Если к 2010-м годам комфортные площади уменьшились с 2 до 0,4% территории.

С одной стороны, в последние 30 лет на большей части территории России природно-климатические условия становились более благоприятными. А вот в европейской части страны и Поволжье климат стал более засушливым и это привело к ухудшению условий жизни. Пик пришелся на 2010 год, когда была сильная засуха.

Климатические перемены за 30 лет затронули огромное количество жителей страны, погодные условия отражаются на жизнедеятельности более 30 миллионов человек. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе ВШЭ.

Наиболее комфортные регионы для проживания:

Москва,

Московская область,

Санкт-Петербург,

Ленинградская область,

Белгородская область,

Ростовская область,

Краснодарский край,

Адыгея,

Крым.

А тем временем, микробиологи из Аризонского университета связали глобальное потепление с ускорением распространения амеб Naegleria fowleri. Эти одноклеточные организмы поедают мозг. Микробиолог Евгений Плисов в беседе с «360» рассказал, где они обитают и к каким последствиям может привести встреча с этой амебой.

Меду тем, численность население России впервые за 15 лет сократилось за год более чем на полмиллиона. На 1 января 2021 года численность населения страны составила 146 миллионов 238,1 тысяча человек. На 1 января 2020 года показатель составлял 146 миллиона 748,6 тысячи человек, пишет Свободная пресса.