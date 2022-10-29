Bloomberg: у авиакомпаний США и Европы выросли расходы на топливо после закрытия российского неба Фото: REUTERS

Закрытие воздушного пространства России для авиакомпаний из США и Европы в ответ на аналогичные ограничения западных стран привело к существенному росту расходов на топливо при перелетах в Азию, пишет Bloomberg.

Так, Air France-KLM и другие европейские перевозчики, направляясь в Японию, вынуждены облетать РФ через Казахстан и Монголию, что ведет к увеличению времени в пути на несколько часов. К примеру, рейс Париж - Токио теперь длится 14 часов, что стало рекордным показателем для компании. По этой же причине Virgin Atlantic из Британии отказалась от рейсов в Гонконг.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что Россия закрыла воздушное пространство у границ Украины и Беларуси. Это связано с применением вооружения и военной техники Россией во время военной операции в Украине.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 октября 2022 года можно прочитать здесь.