Ветеринар посоветовала не переохлаждать животных на улице, чтобы избежать сезонных болезней Фото: Анна ГЕРАСИМЕНКО

Ветеринар Ирина Сабитова перечислила, какими сезонными заболеваниями могут страдать домашние питомцы. Там болезням подвержены не только люди, но и братья наши меньшие.

Быстрые перепады температур осенью оказывают серьезную нагрузку на иммунную систему питомцев. Поэтому в этот период защитные силы организма ослаблены и дорога для вирусов, бактерий открыта.

- В этот период подвержены риску заболеть не только питомцы с хроническими нарушениями, но и животные с органическими повреждениями одного или нескольких органов - пояснила Ирина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Чаще всего болезнь запускает переохлаждение организма. Сильный ветер, избыточная влажность помогают бактериям и вирусам поражать питомца.

- Чаще всего в это время года мы видим обострение мы видим у животных с проблемами мочевой и респираторной систем, меньше с желудочно-кишечными заболеваниями - добавила ветеринар.

Но способ перенести межсезонье есть – это профилактика болезней, а у ослабленных животных – повышение иммунитета. Хорошая иммунная система станет защитой.

Тем временем, в столице активизировались мошенники, продающие людям домашних животных с поддельными документами. За большие деньги под видом породистых питомцев люди получают не просто безродных, а часто еще и больных зверей, передает "Москва 24".

А в Московской области ветеринары спасти обезьяну. Цирковая обезьяна поступила в Пушкинскую ветстанцию в тяжелом состоянии. У 28-летней макаки по кличке Маруся диагностировали сахарный диабет, сообщает телеканал "360".