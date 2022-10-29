Психолог объяснила, в чем кроется главная ошибка родителей при выборе детских кружков и занятий

Психолог Ирина Переломова назвала главные ошибки родителей при выборе кружков и дополнительных занятий для детей. Она советует родителям не навязывать детям свою волю и ориентироваться на их желания, а не свои нереализованные цели.

Часто родители, не достигнув того, о чем мечтали, пытаются реализовать этот сценарий в жизни детей. На них проецируют свои нереализованные желания, это самая большая ошибка.

Психолог советует присмотреться, получает ли ребенок удовольствие и энергию от того, чем занимается. Если же после занятий у него нет сил, то это тревожный признак.

Когда нет мотивации и интереса, трудно чем-то заниматься. А навязывание родителем своих интересов будет нарушать детские границы и вызывать стресс.

- Конкретно понять своего ребенка – это тоже очень важная задача. Нужно ориентироваться на его желания, следить, чтобы допзадания были комфортными, а ребенок не посещал из через силу, - сказала психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Тем временем, психолог объяснил, как развить самодисциплину. Существует несколько видов деятельности, развивающих самодисциплину которая отвечает за успешность человека. Об этом рассказал «Газете.Ru» завкафедрой психологии образования и педагогики МГУ им. Ломоносова, академик РАО Александр Веракса.

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