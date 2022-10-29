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НовостиВ мире29 октября 2022 17:29

Опрос Yahoo показал, что больше половины жителей США не одобряют работу Байдена

Поддержали деятельность американского лидера только 43% респондентов
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Джо Байден

Джо Байден

Фото: REUTERS

Более половины американцев не одобряют работу действующего главы США Джо Байдена, что следует из опубликованных сегодня, 29 октября, результатов соцопроса, проведенного Yahoo! совместно с исследовательской компанией YouGov.

По итогам опроса оказалось 51% респондентов отметили, что "не одобряют" то, как Байден справляется со своей работой на посту главы государства. Из них 37% - "сильно не одобряют" и 13% - "в некоторой степени не одобряют" его деятельность. В поддержку Джо Байдена высказались 43% из числа участников исследования.

Также по проблеме оружия в Соединенных Штатах 50% респондентов не одобрили работу американского лидера против 35% одобривших.

Ранее американцы раскритиковали слова Байдена об успехах экономики США.

Также ранее жители США раскритиковали решение президента Байдена по украинским беженцам.

Кроме этого, ранее американцы осудили Джо Байдена за ситуацию в Афганистане.