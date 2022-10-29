Россия запросила на 31 октября 2022 года заседание СБ ООН в связи с атакой на суда Черноморского флота Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россия запросила на 31 октября 2022 года проведение заседания Совета Безопасности (СБ) ООН из-за ситуации с атакой со стороны Украины на корабли Черноморского флота (ЧФ), задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора. Об этом сообщил сегодня, 29 октября, первый заместитель представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Он уточнил, что российская сторона также официально уведомила генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, что приостанавлвиает свое участие в реализации зерновой сделки.

Также сегодня Минобороны РФ сообщило, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке. Сегодня утром - 29 октября 2022 года - корабли Черноморского флота отразили атаку беспилотников воздушного и надводного типа в акватории Севастопольской бухты.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 октября 2022 года можно прочитать здесь.