Профессор назвал самые популярные у мужчин пластическое операции

Мужчины также решаются на пластические операции. Фото: Иван МАКЕЕВ

Современные мужчины следят за свой внешностью с таким же усердием, как и женщины. Пластические операции и различные косметологические процедуры им не чужды.

Профессор, доктор медицинский наук, пластический хирург Дмитрий Давыдов рассказал, какие пластическое операции интересуют мужчин больше всего и от чего это зависит. Большинство пациентов интересуются пластикой век, носа, грудных желез и липосакцией.

Мужчины до 35 лет активно меняют форму носа, что решает сразу две задачи: эстетическую и функциональную, то есть восстанавливает проблемы с дыханием, если были какие-то травмы.

У мужчин старше 50 лет предпочтения несколько иные, так как в этом возрасте появляются проблемы, схожие с женскими.

Их волнует птоз мягких тканей лица, есть интерес к пластике век, подглазной области, пластике лба. Коррекции подвергается средняя и нижняя часть лица.

-Мужчины в гораздо большей степени прибегают к блефаропластике, предпочитая ее расширенным операциям, - сказал врач NEWS.ru.