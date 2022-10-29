Захарова заявила, что МИД России подготовит ответ на причастность Британии к теракту в Черном море

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МИД России прорабатывает практические шаги в связи с причастностью специалистов из Британии к подготовке террористического акта в Черном море, заявила сегодня официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"МИД России совместно с российскими компетентными ведомствами начало проработку практических шагов в связи с причастностью специалистов из Британии к подготовке террористического акта в Черном море 29 октября и обучению украинских военных, о чем заявило Минобороны России", - отмечается в сообщении, опубликованном на портале МИД РФ.

Напомним, сегодня утром - 29 октября 2022 года - корабли Черноморского флота отразили атаку беспилотников воздушного и надводного типа в акватории Севастопольской бухты.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 октября 2022 года можно прочитать здесь.