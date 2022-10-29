Песков сообщил, что телефонный разговор Путина и Эрдогана пока не планируется

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сегодня заявил, что разговора президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом пока не планируется.

“Пока нет”, - сообщил Песков “РИА Новости”, отвечая на вопрос, не планируется ли в связи с приостановкой участия России в зерновой сделке телефонный разговор Путина и Эрдогана.

Сегодня Минобороны РФ сообщило, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке. Сегодня утром - 29 октября 2022 года - корабли Черноморского флота отразили атаку беспилотников воздушного и надводного типа в акватории Севастопольской бухты.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 октября 2022 года можно прочитать здесь.