Modern Diplomacy: Польша планирует захватить свои “исторические земли” на Западной Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша ведет подготовку плацдарма для интервенции и захвата своих "исторических земель" на Западной Украине, сообщает бельгийский портал Modern Diplomacy.

Как отмечается в публикации, у поляков уже в настоящее время есть особые права в соседней республике: у них есть возможность выполнять функции в правительстве, получать все соцгарантии, распространяемые на коренное население. Также польские бизнесмены могут приобретать украинские фабрики и целые компании, не нарушая при этом закон.

"План (правящей партии - прим. ред.) "Право и справедливость" заключается в том, чтобы возродить Республику Польша в границах "исторических земель", и он, видимо, оформился задолго до российской военной спецоперации на Украине", - отметили авторы статьи.

Ранее читатели Interia раскритиковали планы властей Польши по поддержке Украины. В частности, речь шла о намерении участвовать в восстановлении инфраструктуры. Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера отмечал, что с изменением времени года изменится и ход конфликта, поэтому, считает он, повышенное внимание следует уделить восстановлению городов.