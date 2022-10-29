В Херсонской области отражена попытка наступления украинских военных Фото: Дмитрий СТЕШИН

Украинские военные предприняли неудачную попытку наступления возле села Брускинское в Херсонской области, сообщил в своем Телеграм-канале заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"На Николаево-Криворожском направлении укровермахт предпринял новое "наступление" возле села Брускинское. В результате огневого поражения и успешных действий российских войск нацисты были отброшены на исходные позиции", - уточнил он.

Как добавил Стремоусов, ВСУ потеряли свыше 18 человек, а также четыре боевые бронированных автомобиля.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 октября 2022 года можно прочитать здесь.