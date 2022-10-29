Роскомнадзор заблокировал доступ к домену t.me Фото: Мария ЛЕНЦ

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к домену t.me, принадлежащему Telegram. Об этом сообщается в реестре данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в интернете.

Причиной блокировки домена стала ст. 15.3. В ней речь идет об ограничении доступа к сайтам с информацией, которые содержат данные с призывами к массовым беспорядкам, экстремизму, а также недостоверной информации.

- Роскомнадзор организует ограничение доступа к такой информации на основании требования генпрокурора Российской Федерации или его заместителей, - сообщается на сайте реестра.

Напомним, что летом 2017 года мессенджер был внесен Роскомнадзором в реестр организаторов распространения информации, но уже с апреля 2018 года служба заблокировала Telegram на территории России после отказа предоставить ключи дешифрования сообщений. Несмотря на блокировку, у многих пользователей мессенджер продолжал работать.