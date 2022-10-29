В Роскомнадзоре исключили блокировку доступа к Telegram в России Фото: Мария ЛЕНЦ

Блокировка доступа к Telegram в России в настоящее время исключена. Об этом 29 октября сообщили в Роскомнадзоре.

- В связи с появившейся информацией об ограничении доступа к ресурсу Telegram сообщаем, что блокировка данной соцсети на территории РФ сейчас исключена, - сказано в сообщении ведомства в Telegram.

Ранее в субботу сообщалось, что Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к домену t.me, принадлежащему Telegram. Поводом для блокировки домена стала ст. 15.3. В ней речь идет об ограничении доступа к сайтам с информацией, которые содержат данные с призывами к массовым беспорядкам, экстремизму, а также недостоверной информации.

Как сообщал сайт KP.RU, в 2017 году мессенджер был внесен Роскомнадзором в реестр организаторов распространения информации, однако уже с апреля 2018 года ведомство заблокировало Telegram на территории России после отказа предоставить ключи дешифрования сообщений.