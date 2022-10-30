Французский политик Лелуш призвал не позволять Украине решать судьбу человечества Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший глава Парламентской ассамблеи НАТО Пьер Лелуш заявил о недопустимости прямого военного столкновения Североатлантического альянса и Москвы. Он также заявил нельзя позволять Украине определять, когда закончить конфликт с Россией и тем самым решать за весь мир. Об этом французский политик рассказал в интервью Le Figaro.

По словам Лелуша, западные лидеры сходятся во мнении о том, что прямого столкновения НАТО с РФ допускать нельзя. При этом он добавил, что, занимаясь поставкой оружия Киеву и предоставляя финансовую помощь Незалежной, страны альянса уже стали стороной конфликта.

- Нельзя только одной Украине доверять задачу определить, когда все это должно закончиться: этот конфликт стал глобальным из-за своих последствий для экономики, энергетики, продовольствия и геополитики по всей планете, - заявил политик.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.