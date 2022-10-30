Зеленский считает, что Россию нужно исключить из G20 Фото: REUTERS

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что надеется на исключение России из "Большой двадцатки" (G20) из-за решения властей страны приостановить участие в зерновой сделке после теракта в Севастополе.

- Сейчас нужна жесткая международная реакция ... в частности и на уровне "Большой двадцатки". Как Россия может быть среди других в G20 ... Это нонсенс, России не место в "двадцатке", - заявил политик в своем видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.

Накануне в Минобороны РФ сообщали, что российская сторона приостанавливает участие в зерновой сделке.Это связано с терактом против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".

Также сайт KP.RU писал, что президент РФ Владимир Путин заявил о том, что допускает возможность своего личного участия в саммите G20 в Индонезии. При этом он заверил, что Россия точно будет представлена на G20.