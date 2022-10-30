В Генпрокуратуре опровергли требование о блокировке домена t.me Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Генеральной прокуратуре РФ сообщили, что надзорное ведомство не направляло требование в Роскомнадзор ограничить доступ к домену t.me.

- Генпрокуратура России не направляла требование о блокировке домена t.me, - заявили ТАСС в пресс-службе ведомства 30 октября.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к домену t.me, принадлежащему Telegram. Об этом сообщалось в реестре данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в интернете. Причиной блокировки домена стала ст. 15.3.

Позже в Роскомнадзоре уточнили, что блокировка доступа к Telegram в России в настоящее время исключена.

Как сообщал сайт KP.RU, в 2017 году Telegram был внесен Роскомнадзором в реестр организаторов распространения информации, однако уже с апреля 2018 года ведомство заблокировало Telegram на территории России после отказа предоставить ключи дешифрования сообщений.