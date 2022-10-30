Военный эксперт Касс предложил сократить военную помощь США для Украины Фото: REUTERS

Эксперт в сфере обороны Харрисон Касс считает, что властям Соединенных Штатов следует пересмотреть стратегию по Украине. В частности, он призвал урезать финансовую и военную помощь Киеву и найти дипломатическое решение конфликта. Своим мнением он поделился с порталом 19Fortyfive.

Военный эксперт отметил, что новый пакет помощи украинской стороне в размере 50 миллиардов долларов, рассматриваемый американским Конгрессом, только затянет вооруженное противостояние, в котором поддерживаемая Штатами сторона не сможет достичь значимого успеха.

- Американцы, решив поддерживать Украину, подпирают конфликт, в котором невозможно победить. ... Не разумнее ли вступить в дипломатический процесс и добиться мирного урегулирования? - говорится в публикации.

Касс также обратил внимание, что демократам пора пересмотреть общую стратегию и добиться прекращения огня.

Накануне издание Axios писало, что Соединенные Штаты могут прекратить выделение Украине финансовой помощи, если на выборах в палату представителей победят республиканцы. Это связано с тем, что США хватает своих проблем, требующих безотлагательного решения.