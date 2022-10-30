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НовостиПолитика29 октября 2022 22:40

Военный эксперт Касс предложил сократить военную помощь США для Украины

Он также призвал найти дипломатическое решение конфликта
София ГОНЧАРОВА
Военный эксперт Касс предложил сократить военную помощь США для Украины

Военный эксперт Касс предложил сократить военную помощь США для Украины

Фото: REUTERS

Эксперт в сфере обороны Харрисон Касс считает, что властям Соединенных Штатов следует пересмотреть стратегию по Украине. В частности, он призвал урезать финансовую и военную помощь Киеву и найти дипломатическое решение конфликта. Своим мнением он поделился с порталом 19Fortyfive.

Военный эксперт отметил, что новый пакет помощи украинской стороне в размере 50 миллиардов долларов, рассматриваемый американским Конгрессом, только затянет вооруженное противостояние, в котором поддерживаемая Штатами сторона не сможет достичь значимого успеха.

- Американцы, решив поддерживать Украину, подпирают конфликт, в котором невозможно победить. ... Не разумнее ли вступить в дипломатический процесс и добиться мирного урегулирования? - говорится в публикации.

Касс также обратил внимание, что демократам пора пересмотреть общую стратегию и добиться прекращения огня.

Накануне издание Axios писало, что Соединенные Штаты могут прекратить выделение Украине финансовой помощи, если на выборах в палату представителей победят республиканцы. Это связано с тем, что США хватает своих проблем, требующих безотлагательного решения.