Представитель СКЦ: Стороны не договорились о движении судов в Черном море в рамках "зерновой сделки" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Координатор ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле адмирал Амир Абдулла сообщил, что получил от российской делегации уведомление об "обеспокоенностях в связи с безопасностью движения торговых судов". Он также известил об этом делегации Турции и Украины, говорится в заявлении представителя ООН в СКЦ в Стамбуле Исмини Паллы.

- Амир Абдулла получил уведомление от делегации РФ в СКЦ о ее обеспокоенностях относительно безопасности движения торговых судов в рамках Черноморской инициативы. Господин Абдулла сообщил об этом делегациям Турции и Украины в СКЦ, - говорится в заявлении.

По словам Паллы, 29 октября девять судов - пять направляющихся из портов Украины и четыре направляющихся в них - безопасно прошли морским гуманитарным коридором. При этом более десяти, как направляющихся в порты Украины, так и идущих из них, ожидают разрешения войти в коридор.

До этого сообщалось, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке. Это связано с терактом против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".

После инцидента Россия запросила на 31 октября проведение заседания Совбеза ООН. Также российская сторона официально уведомила генсека ООН Антониу Гутерриша, что приостанавливает свое участие в "зерновой сделке".