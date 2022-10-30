Bloomberg предрекло финнам смерть от холода Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жителям Финляндии приходится выбирать "между плохими вариантами" в преддверии запланированных на приближающуюся зиму веерных отключений электроэнергии из-за прекращения поставок из России. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В публикации отмечается, что российская энергия составляет лишь небольшую часть от общего объема поставок электроэнергии в страну. Но даже несмотря на это, ее потеря негативно отразится на жизни финнов.

Менеджер по сетевым операциям в финской электросетевой компании Fingrid Арто Пахкин предупредил, что в предстоящую зиму необходимо проводить запланированные отключения электроэнергии в некоторых регионах. Если этого не делать, то это может привести к крупномасштабному сбою, который угрожает тем, что "люди могут погибнуть" от холода.

Также в материале агентства говорится о том, что в зимний период температура воздуха в Финляндии опускается до минус 20 градусов.

Ранее сообщалось, что в Германии каждый второй житель боится замерзнуть зимой. Таковы результаты опроса, проведенного INSA. Граждан ФРГ пугает, что из-за сокращения поставок российского газа и инфляции в Евросоюзе они не смогут обогреть свои жилища в холодный сезон.