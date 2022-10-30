Стремоусов предупредил о рисках подготовки ВСУ попытки масштабного наступления на Херсонскую область Фото: REUTERS

Украинские боевики могут в ближайшее время предпринять попытку широкомасштабного наступления на Херсонскую область. Об этом предупредил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

- Укронацисты могут предпринять попытку широкомасштабного наступления в скором времени. Они стягивают свои войска, в числе которых много наемников. Но наша армия тоже стягивает силы, - заявил он РИА Новости.

Стремоусов также заверил, что ситуация на линии фронта на данный момент находится под контролем, выстроено несколько линий эшелонированной обороны.

Накануне сообщалось, что в Херсоне местные правоохранители задержали мужчину, который подозревается в совершении нападения на местное РОВД. Отмечается, что на допросе задержанный мужчина признался, что пошел на данное преступление по указанию Службы безопасности Украины.

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