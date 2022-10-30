Что произошло в ночь на 30 октября Фото: REUTERS

Всего в давке в Сеуле погибло две россиянки, еще одна гражданка РФ пострадала, уточнили в посольстве. Также в ведомстве выразили соболезнования семьям погибших и пожелали пострадавшим скорейшего выздоровления. По последним данным, во время празднования Хэллоуина погиб 151 человек, а 270 числятся без вести пропавшими.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время выступления в Пенсильвании случайно перепутал количество штатов. Вместо 50 он заявил о "54 штатах" в США, сообщает телеканал Fox News. Оговорка американского лидера вызвала насмешки со стороны его критиков.

Украинские боевики могут в ближайшее время предпринять попытку широкомасштабного наступления на Херсонскую область. Об этом предупредил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. При этом он отметил, что наша армия тоже стягивает силы.

Жителям Финляндии приходится выбирать "между плохими вариантами" в преддверии запланированных на приближающуюся зиму веерных отключений электроэнергии из-за прекращения поставок из России, сообщает агентство Bloomberg. В публикации отмечается, что российская энергия составляет лишь небольшую часть от общего объема поставок электроэнергии в страну. Но даже несмотря на это, ее потеря негативно отразится на жизни финнов.

Американский предприниматель Илон Маск распорядился начать сокращение сотрудников приобретенной им компании Twitter. Отмечается, что некоторые отделы должны быть сокращены больше, чем другие. Сейчас у ряда менеджеров запросили списки сотрудников для дальнейшего увольнения.

В Чехии дети украинских беженцев стали все чаще сталкиваться с дискриминацией со стороны своих сверстников. При этом в стране они являются потенциальным объектом травли, поскольку "хуже говорят по-чешски и выглядят иначе", сообщает издание Aktualne.