Байден попал впросак на участке для голосования Фото: REUTERS

В сеть попало видео с тем, как президент США Джо Байден не смог самостоятельно проголосовать на промежуточных выборах в конгресс. Видеозапись мероприятия распространил телеканал C-SPAN. На кадрах видно, что президент обращается за помощью к волонтеру, который поэтапно объяснял ему, как правильно голосовать.

В штате Делавэр Джо Байден привел на голосование на промежуточных выборах в конгресс свою внучку. Та первая зашла в кабинку и довольно быстро справилась с устройством для голосования. В соседнюю секцию зашел Байден. Он испытал трудности уже на этапе регистрации, когда подписывал бюллетень.

"Лампочка загорелась?" - спросил мужчина, после продолжительного времени. "Ага" - подтвердил Байден.

Волонтер отвечал на вопросы американского президента о том, как правильно использовать аппарат для голосования. Обмениваясь короткими репликами с Байденом, волонтер поэтапно объяснял процесс голосования.

"Я проголосовал", - заявил президент США, после полутора минут, проведенных в кабинке.

Байден признал, что, если бы не помощь волонтера на досрочном голосовании, он бы вряд ли самостоятельно справился с выражением гражданской позиции.

Не так давно Джо Байден во время выступления в Пенсильвании случайное перепутал количество штатов. Вместо 50 он заявил о "54 штатах" в США.