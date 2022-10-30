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НовостиВ мире30 октября 2022 6:35

Байден попал впросак на участке для голосования

Президент США Джо Байден не смог самостоятельно проголосовать на выборах
Владимир РОМАНЕНКО
Байден попал впросак на участке для голосования

Байден попал впросак на участке для голосования

Фото: REUTERS

В сеть попало видео с тем, как президент США Джо Байден не смог самостоятельно проголосовать на промежуточных выборах в конгресс. Видеозапись мероприятия распространил телеканал C-SPAN. На кадрах видно, что президент обращается за помощью к волонтеру, который поэтапно объяснял ему, как правильно голосовать.

В штате Делавэр Джо Байден привел на голосование на промежуточных выборах в конгресс свою внучку. Та первая зашла в кабинку и довольно быстро справилась с устройством для голосования. В соседнюю секцию зашел Байден. Он испытал трудности уже на этапе регистрации, когда подписывал бюллетень.

"Лампочка загорелась?" - спросил мужчина, после продолжительного времени. "Ага" - подтвердил Байден.

Волонтер отвечал на вопросы американского президента о том, как правильно использовать аппарат для голосования. Обмениваясь короткими репликами с Байденом, волонтер поэтапно объяснял процесс голосования.

"Я проголосовал", - заявил президент США, после полутора минут, проведенных в кабинке.

Байден признал, что, если бы не помощь волонтера на досрочном голосовании, он бы вряд ли самостоятельно справился с выражением гражданской позиции.

Не так давно Джо Байден во время выступления в Пенсильвании случайное перепутал количество штатов. Вместо 50 он заявил о "54 штатах" в США.