Путин поздравил работников транспортной сферы с профессиональным праздником Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поздравил специалистов в области транспорта с днем работников автомобильного и городского пассажирского транспорта. Текст с поздравлением опубликован на сайте Кремля. Лидер РФ отметил важность эффективной работы этой отрасли.

"Поздравляю вас с Днём работника автомобильного и городского пассажирского транспорта... Отмечу, что от эффективного функционирования всех звеньев отрасли, от вашей компетентности и самоотдачи во многом зависят укрепление межрегиональных и международных связей, эффективное развитие промышленного и сельскохозяйственного производства, качество жизни миллионов граждан нашей страны", - говорится в поздравлении.

Владимир Путин подчеркнул, что перед работниками отрасли стоят востребованные задачи. Отмечается важность масштабной модернизации, расширения рынка услуг, соблюдения экологических норм и обеспечения безопасности перевозок. Среди прочего, президент выделяет создание привлекательных условий для молодых специалистов, которые желают развиваться в этой отрасли.

Президент пожелал работникам транспорта успехов и всего наилучшего.

Напомним, в преддверии праздника в Минтранс РФ рассказали о том, что движение грузовиков по Крымскому мосту будет возобновлено уже после 1 декабря.