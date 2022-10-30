В США потребовали от Вашингтона заставить Зеленского начать переговоры с Россией

В США потребовали Вашингтон заставить Зеленского начать переговоры с Россией Фото: REUTERS

Власти Соединенных Штатов должны принудить президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Россией, считает журналист Хью Де Сантис.

Как заявил обозреватель в статье для The National Interest, только Вашингтон способен заставить Киев возобновить переговорный процесс. По мнению Де Сантиса, «бинарная политика» президента США Джо Байдена, делящая страны на демократии и автократии, препятствует осознанию необходисости возобновления переговоров.

Обозреватель добавил, что в меняющемся мировом порядке Вашингтону необходимо делать трудный выбор в конфликте, который сейчас разворачивается на Украине.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин рассказал о причинах, мешающих решить украинский конфликт дипломатическим путем. По словам российского лидера, камнем преткновения стало решение киевских лидеров не продолжать переговоры с РФ.