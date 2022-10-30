Евросоюз призвал Россию вернуться к участию в зерновой сделке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз призывает Россию отменить решение о приостановке участия в зерновой сделке. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеа Боррель.

«Решение России приостановить участие в сделке ставит под угрозу основной маршрут экспорта необходимого зерна и удобрений, необходимого для преодоления глобального продовольственного кризиса. ЕС призывает Россию отменить свое решение», – написал глава европейской дипломатии в Twitter.

Как писал сайт KP.RU, накануне Министерство обороны России заявила о приостановке участия в зерновой сделке. Причиной этого стала атака на корабли Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора»,

Напомним, в субботу, 29 октября, корабли Черноморского флота отразили атаку беспилотников воздушного и надводного типа в акватории Севастопольской бухты.