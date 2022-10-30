Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика30 октября 2022 7:20

Евросоюз призвал Россию вернуться к участию в зерновой сделке

Решение Москвы ставит под угрозу основной маршрут экспорта зерна и удобрений, считает дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Евросоюз призвал Россию вернуться к участию в зерновой сделке

Евросоюз призвал Россию вернуться к участию в зерновой сделке

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз призывает Россию отменить решение о приостановке участия в зерновой сделке. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеа Боррель.

«Решение России приостановить участие в сделке ставит под угрозу основной маршрут экспорта необходимого зерна и удобрений, необходимого для преодоления глобального продовольственного кризиса. ЕС призывает Россию отменить свое решение», – написал глава европейской дипломатии в Twitter.

Как писал сайт KP.RU, накануне Министерство обороны России заявила о приостановке участия в зерновой сделке. Причиной этого стала атака на корабли Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора»,

Напомним, в субботу, 29 октября, корабли Черноморского флота отразили атаку беспилотников воздушного и надводного типа в акватории Севастопольской бухты.