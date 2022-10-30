Власти Сеула приняли более 3,7 тысяч заявлений о пропавших без вести после давки в Итхэвоне

Власти Сеула приняли более 3,7 заявлений о пропавших без вести после давки в Итхэвоне Фото: REUTERS

В силовые структуры Сеула, Южная Корея, поступило уже 3757 заявлений о пропавших без вести людях после давки в Итхэвоне во время празднования Хэллоуина. Обращения от граждан Сеула продолжают поступать. Число погибших достигло 151 человека, а 82 пострадали и находятся сейчас в больнице.

“На 15.00 (09.00 по Москве) получено уже 3757 заявлений о пропаже граждан”, - говорится в сообщении Yonhap.

“Самая смертоносная давка” в истории Южной Кореи произошла 29 октября вечером в узком переулке возле отеля Hamilton в знаменитом районе ночной жизни после того, как десятки тысяч человек пришли отпраздновать Хэллоуин.

По словам начальника пожарной части в Йонсане, в которую входит Итхэвон, Чхве Сон Бом, среди убитых иностранцев есть выходцы из Ирана, Узбекистана, Китая и Норвегии.

Также сообщается о трех погибших россиянах во время давки. Консульство РФ сперва рассказало о двух смертях и одной пострадавшей россиянке, которая попала в больницу. Позднее в представительстве отчитались о смерти пострадавшей во время госпитализации.