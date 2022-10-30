Новый посол Украины Макеев упрекнул Германию в несвоевременных военных поставках для Киева Фото: REUTERS

Новый посол Украины в Германии Алексей Макеев выразил свое недовольство в адрес Берлина в связи с несвоевременными поставками военной помощи Киеву. Об этом он заявил в интервью газете Bild am Sonntag.

"Вместо отправки того, что нужно в борьбе с Россией, нам неделями объясняют, почему наши требования ни в коем случае не получится выполнить. Потом проходит несколько недель или месяцев, в итоге Германия все равно помогает, но когда уже почти поздно. Так было с БМП, с артиллерией, гранатометами", - сказал Макеев.

Посол, при этом, сравнил поставки из Германии со “спортивной машиной, которая едет 30 км/ч”. Среди основных потребностей, восполняемых с большим трудом, он отметил "боевые танки и дальнобойную артиллерию".

Напомним, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок и глава Миноброны Германии Кристине Ламбрехт обратились в национальный Минфин с призывом в три раза нарастить средства, предусмотренные на военную помощь Киеву в 2023 году. Предполагается выделить около 700 млн евро.