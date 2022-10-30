Не менее 100 человек погибли при взрывах в Сомали Фото: REUTERS

Не менее 100 человек погибли в результате взрывов в столице Сомали – Могадишо. Как сообщил президент страны Хасан Шейх Махмуд, злоумышленники заминировали автомобили рядом с Министерством образования республики.

По информации Reuters, сомалийский лидер обвинил в теракте исламистскую группировку «Аль-Шабаб». Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за взрывы.

Уточняется, что у Минобразования Сомали прогремели два взрыва, при этом второй произошел в тот момент, когда приехали машины скорой помощи, чтобы помочь пострадавшим. Взрывной волной были выбиты окна домов, отмечается в сообщении.

Напомним, в октябре 2017 года в Могадишо произошел теракт, в результате которого погибли 500 человек. Тогда у здания Минобразования страны был взорван грузовой автомобиль.