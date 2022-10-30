Правительство России включило в список недружественных стран 11 британских заморских территорий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство России расширило список недружественных стран, добавив в него 11 заморских территорий Великобритании.

«В перечень добавлено еще 11 британских заморских территорий, поддержавших санкции, введенные Великобританией в отношении России», – сообщается на сайте кабинета министров.

Среди стран, попавших в перечень недружественных, вошли Бермуды, Британская антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане, острова Кайман, Фолклендские острова, Монтсеррат, острова Питкэрн, острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, Акротири и Декелия, Теркс и Кайкос.

Напомним, в марте этого года правительство России утвердило список недружественных государств. Экономист Дмитрий Прокофьев объяснил KP.RU, как будут проходить сделки с компаниями из стран, признанных Россией недружественными.